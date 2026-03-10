Катар оказал поддержку россиянам, оставшимся в стране

Власти Катара организовали бесплатную помощь российским туристам, застрявшим в настоящее время на туристических лайнерах в порту Дохи.

Российские туристы, которые сейчас вынуждены временно находиться на туристических лайнерах в порту Дохи, получили бесплатную медицинскую помощь и развлекательную программу, которые были организованы властями Катара.

Об этом сообщила РИА Новости одна из туристок, находящаяся на круизном лайнере на территории катарского порта.

Согласно источнику, российские туристы должны были покинуть Доху еще 2 марта, однако из-за военных событий на Ближнем Востоке все еще находятся в столичном порту. В настоящее время на лайнере остается около 60 россиян, ожидающих открытия авиасообщения между Катаром и Россией.

"Власти Катара предоставили бесплатную медицинскую помощь, кому она была необходима, выписали рецепты на препараты"

– источник

Также руководство страны организовало и мероприятия развлекательного характера, в том числе различные виды досуга – рисование хной, ознакомление с культурой, предоставление разнообразных видов местных товаров.

Кроме того, катарские волонтеры предоставили туристам вещи первой необходимости, прежде всего, средства личной гигиены.

Напомним, отсутствие регулярного авиасообщения на Ближнем Востоке связано с обострением ситуации вокруг Ирана по причине военных действий с США и Израилем, начатых 28 февраля текущего года.