МИД Ирана признал ранение Моджтабы Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен во время американо-израильских ударов, заявили в МИД ИРИ, подтвердив сообщения СМИ.

Избранный недавно верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно получил ранение, однако его самочувствие хорошее, рассказал представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Он ранен, но чувствует себя хорошо"

– Эсмаил Багаи

Дипломат уточнил, что сроки, в которые Моджтаба Хаменеи выступит со своим первым заявлением, пока неизвестны.

Багаи напомнил, что в общей сложности на пост верховного лидера претендовали три или четыре кандидата. Однако большая часть членов Совета экспертов выбрала именно Моджтабу Хаменеи.

Напомним, что накануне ситуацию с возможным ранением верховного лидера прокомментировал сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан. По его словам, он обратился к своим друзьям, которые связаны с Моджтабой Хаменеи, и они сообщили, что новый верховный лидер здоров.

Ранее западные СМИ сообщили, что сын погибшего в ходе ударов США и Израиля по Ирану верховного лидера Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи был ранен примерно в то же время. Восьмого марта Совет экспертов Исламской Республики избрал его на пост верховного лидера.