Пашинян: иранский кризис может отложить создание маршрута TRIPP

Запуск транспортного коридора через Армению может затянуться из за войны в Иране, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, администрация США сейчас вынуждена полностью переключить внимание на этот ближневосточный кризис.

Сроки реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) могут серьезно затянуться из-за войны в Иране, предупредил председатель правительства Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

"Очевидно, что у администрации США, по крайней мере сегодня, TRIPP не в числе приоритетов, потому что видим, что творится и чем они заняты. К сожалению, высока вероятность, что это повлияет на процесс в контексте времени. Сейчас правительство США сконцентрировано на этой проблеме, но, если выяснится, что не скажется – еще лучше"

– Никол Пашинян

Еще в феврале армянский лидер отмечал начало технико-экономической оценки инициативы. Тогда же Ереван планировал в ближайшее время направить американским партнерам проект итогового соглашения по данному маршруту.

Примечательно, что буквально накануне в Европарламенте Никол Пашинян уверенно заявлял об отсутствии поводов откладывать проект TRIPP и подтверждал готовность обеспечить транзит в Нахчыван.

Напомним, саму декларацию о создании коридора лидеры Армении и Азербайджана подписали 8 августа прошлого года в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа, в честь которого проект и получил свое название.