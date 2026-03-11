Косачев объяснил решение РФ воздержаться на голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану

Константин Косачев заявил, что решение России воздержаться по резолюции по Ирану было сложным. Москва учитывает тесные связи со странами Персидского залива.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев объяснил решение Москвы воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН относительно Ирана. По словам Косачева, Россия оказалась в сложной ситуации, так как Москва стремится поддерживать связи как с Тегераном, так и со странами Персидского залива.

"Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям - то да. Но если следовать нашим собственным интересам - то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнеры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании - увы, было выбором между плохим и очень плохим"

— Константин Косачев

Отметим, что резолюция СБ ООН призывала Тегеран прекратить удары по целям на территории стран Ближнего Востока. Документ при этом был составлен без критической оценки действий США и Израиля. Россия и Китай воздержались, 13 членов СБ ООН поддержали резолюцию.