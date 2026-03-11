Вестник Кавказа

Косачев объяснил решение РФ воздержаться на голосовании по резолюции Совбеза ООН по Ирану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Константин Косачев заявил, что решение России воздержаться по резолюции по Ирану было сложным. Москва учитывает тесные связи со странами Персидского залива.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев объяснил решение Москвы воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН относительно Ирана. По словам Косачева, Россия оказалась в сложной ситуации, так как Москва стремится поддерживать связи как с Тегераном, так и со странами Персидского залива. 

"Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям - то да. Но если следовать нашим собственным интересам - то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнеры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании - увы, было выбором между плохим и очень плохим"

— Константин Косачев 

Отметим, что резолюция СБ ООН призывала Тегеран прекратить удары по целям на территории стран Ближнего Востока. Документ при этом был составлен без критической оценки действий США и Израиля. Россия и Китай воздержались, 13 членов СБ ООН поддержали резолюцию.

