Армения не рассматривает возможности выхода из ЕАЭС – Григорян

Власти Армении на сегодняшний день даже не задумываются о том, чтобы перестать участвовать в работе Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Он уточнил, что Армения будет решать вопрос о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС тогда, когда он встанет ребром, то есть когда в этом будет отчетливая необходимость.

"Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария"

– Мгер Григорян

Армянский вице-премьер также ответил на вопрос о том, оценивал ли Ереван возможные экономические потери от выхода из ЕАЭС или от разрыва связей с ним.

"А у нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом"

– Мгер Григорян

Поэтому, указал он, необходимости в таких прогнозах нет.

Также Григорян заявил, что власти Армении надеются, что введенные в последнее время ограничения на ввоз ряда товаров в Россию имеют исключительно технический характер и будут сняты в ближайшее время.

Напомним, что 29 мая лидеры четырех стран ЕАЭС приняли заявление по Армении и передали его Мгеру Григоряну. В нем озвучивается их позиция по стремлению Армении войти в ЕС. В частности, президент России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров считают необходимым проведение в Армении референдума о вхождении в ЕС либо дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Причем, как отмечается в документе, Еревану стоит сделать это в максимально сжатые сроки.