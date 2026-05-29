США могут предоставить Ирану финансы на строительство дорог

Меморандум о взаимопонимании с США обещает Ирану экономический прорыв: в нем содержится разморозка многомиллиардной суммы иранских средств, которые могут быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов, обеспечивающих взаимосвязанность ИРИ с соседними государствами.

Иранские СМИ информируют о наличии в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном пункта о разморозке $12 млрд активов Исламской Республики, многие годы находящихся в замороженном состоянии из-за западных санкций.

Уточняется, что доступ к этим деньгам Иран получит в течение двух месяцев после подписания меморандума.

Иран сможет направить эти деньги на строительство транспортной инфраструктуры, что способно стать экономическим прорывом не только для ИРИ, но и для его соседей. Накануне представитель Иранской строительно-транспортной компании Аббас Хатиби рассказал о необходимости $302 млн для завершения железной дороги между провинцией Керманшах и ирано-иракской границей.

Речь идет о достройке железнодорожного полотна протяженностью 263 км: 115 км от Керманшаха до Эсламабад-э-Гарба ($90 млн инвестиций) и 148 км от Эсламабад-э-Гарба до погранперехода Хосрави ($212 млн инвестиций).

По проекту эта дорога будет перевозить по 2,7 млн человек и 5 млн т грузов каждый год и откроет Ираку железнодорожный доступ к государствам на Средиземном море.

Напомним, что в инвестициях также нуждается последний участок железной дороги западной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг" – Решт-Астара, и он тоже может быть профинансирован за счет размораживаемых США иранских средств.