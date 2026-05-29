Вестник Кавказа

Нетаньяху приказал расширить зону операции в Ливане

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Армия обороны Израиля увеличивает зону военной операции в Ливане – соответствующий приказ был отдан премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

ЦАХАЛ в ближайшее время вторгнется еще дальше на территорию Ливана, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, он отдал соответствующий приказ Армии обороны Израиля.

Глава государства напомнил, что только что израильские военные пересекли реку Литани и сумели укрепиться на хребте Бофор.

"И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем "Хезболлы"

– Биньямин Нетаньяху

Премьер оценил захват Бофора как ознаменование резкого перелома в израильской политике. Теперь, обратил внимание он, Израиль воюет одновременно на всех фронтах, в том числе в Сирии и в Газе, формируя при этом зоны безопасности за пределами своих границ, чтобы обеспечить безопасность своих жителей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
760 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.