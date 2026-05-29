Нетаньяху приказал расширить зону операции в Ливане

ЦАХАЛ в ближайшее время вторгнется еще дальше на территорию Ливана, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
По его словам, он отдал соответствующий приказ Армии обороны Израиля.
Глава государства напомнил, что только что израильские военные пересекли реку Литани и сумели укрепиться на хребте Бофор.
"И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем "Хезболлы"
– Биньямин Нетаньяху
Премьер оценил захват Бофора как ознаменование резкого перелома в израильской политике. Теперь, обратил внимание он, Израиль воюет одновременно на всех фронтах, в том числе в Сирии и в Газе, формируя при этом зоны безопасности за пределами своих границ, чтобы обеспечить безопасность своих жителей.