США нанесли удары по военным объектам в Иране

Военные США ударили по военным объектам на юге Ирана в выходные – целями стали радар и пункты контроля беспилотников, следует из сообщения Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"CENTCOM в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке (Хормозган) и на острове Кешм"

– CENTCOM

Американские военные уточнили, что удары были выполнены 30 и 31 мая и стали ответной мерой на уничтожение Ираном многоцелевого беспилотника MQ-1 Predator ("Хищник").

"Американский истребитель оперативно отреагировал, уничтожив иранские ПВО, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе"

– CENTCOM

Ранее иранские СМИ сообщали, что в ночь на 30 мая в районе острова Кешм в Ормузском пролив был сбит БПЛА.