Иран приостановил переговоры с США

Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против новой операции Израиля в Ливане. Ранее Израиль атаковал позиции "Хезболлы".

Власти Ирана приостановили диалог с США на фоне ударов израильских военных по Ливану, передает Tasnim.

"Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов"

Отметим, что соблюдение режима прекращения огня между Израилем и Ливаном было одним из условий перемирия между Ираном и США.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новую военную операцию против "Хезболлы" в Ливане. ЦАХАЛ проводит операцию по установлению контроля над зоной в районе реки Эль-Литани.