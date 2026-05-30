Вестник Кавказа

Иран приостановил переговоры с США

Иран приостановил переговоры с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против новой операции Израиля в Ливане. Ранее Израиль атаковал позиции "Хезболлы".

Власти Ирана приостановили диалог с США на фоне ударов израильских военных по Ливану, передает Tasnim.  

"Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов"

– Tasnim

Отметим, что соблюдение режима прекращения огня между Израилем и Ливаном было одним из условий перемирия между Ираном и США. 

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал новую военную операцию против "Хезболлы" в Ливане. ЦАХАЛ проводит операцию по установлению контроля над зоной в районе реки Эль-Литани.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.