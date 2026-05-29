Военные США негласно провели через Ормуз 70 судов

Военные США на Ближнем Востоке за последние три недели помогли пересечь Ормузский пролив десяткам торговых судов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные официальные лица.

"За последние три недели Центральное командование ВС США (CENTCOM) провело через Ормузский пролив около 70 коммерческих судов, заходивших в Персидский залив и выходивших из него"

– источник NYT

Ормуз остается небезопасным путем, судоходство связано с рисками на фоне зашедших в тупик переговоров США и Ирана. В связи с этим проход через пролив суда в большинстве случаев осуществляли с отключенными транспондерами, желая не быть обнаруженными.

Какие именно торговые суда прошли пролив с помощью ВМС США источники не сообщили.