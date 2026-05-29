Проект TRIPP перешел на стадию практической реализации – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о переходе проекта TRIPP ("Маршрут Трампа", Зангезурский коридор) к этапу практической реализации.
"Маршрут Трампа" (TRIPP) перешел на стадию практической реализации, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он напомнил, что глава Госдепартамента США Марко Рубио 26 мая совершил небольшой визит в Армению, в ходе которого он и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение о реализации TRIPP.
"И этот незапланированный визит доказывает важность проекта"
– Никол Пашинян
Глава правительства Армении добавил, что в Белом доме оценивают Южный Кавказ как важный энергетический транзитный путь, который объединяет Восток и Запад.