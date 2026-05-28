Пентагон задумался о выводе баз США из Персидского залива

Наиболее пострадавшие от ударов КСИР американские военные базы в Персидском заливе могут быть закрыты, а их личный состав выведен из региона, отметил руководитель Пентагона Пит Хегсет, комментируя перспективы военной активности США на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Сингапур рассказал о вероятности сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке – в первую очередь на тех базах в странах Персидского залива, которые сильнее всего пострадали в ходе иранской войны.

Кроме того, США способны вовсе закрыть несколько баз в регионе вместо того, чтобы восстанавливать их. Однако, подчеркнул Хегсет, это будет зависеть от решений президента Дональда Трампа.

В то же время глава Пентагона подчеркнул, что США по-прежнему позитивно оценивают отношения со странами Персидского залива и рассчитывают на сохранение на их территориях своих военных баз.

"На данный момент наши войска занимают позиции и готовы к тому, чтобы в случае необходимости вновь вступить в дело"

– Пит Хегсет

Министр пояснил, что Дональд Трамп пока не принял никаких решений из-за продолжения переговоров по мирной сделке США и Ирана. Как только регион будет окончательно умиротворен, станет ясно, нужны ли Вашингтону пострадавшие военные базы.