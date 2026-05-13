Совфед РФ готов поддержать восстановление парламентских контактов с США – Косачев

Москва готова поддержать возобновление межпарламентского диалога с Вашингтоном, при этом РФ ожидает, что инициатива будет исходить от властей США.

Совфед России готов поддержать восстановление парламентских связей с США, если сигнал о подобном намерении поступит из Вашингтона. При этом сейчас контактов с США нет, сообщил вице-спикер Константин Косачев.

"По линии Совета Федерации нет. С американцами? Нет. Но если и когда такая инициатива будет проявлена с американской стороны, разумеется, мы будем готовы ее подхватить и поддержать"

– Константин Косачев

По словам Косачева, контакты были прерваны по воле США, поэтому Москва ожидает, что Вашингтон пойдет навстречу первым в этом вопросе.

Напомним, что в конце марта визит в США совершила делегация Госдума. Первую за длительное время поездку через океан в Москва назвали исторической. Россия ожидает ответного визита конгрессменов в июне.