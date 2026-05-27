Путин и Лукашенко обменялись мнениями по Армении

Лидеры России и Беларуси провели встречу "на полях" саммита ЕАЭС. Одной из обсуждаемых тем стала Армения.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили Армению. Об этом сообщил 29 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский и белорусский лидер сделали это "на полях" саммита ЕАЭС в Астане, передает "Интерфакс".

"Они именно на "полях" вчера несколько раз переговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени"

– представитель Кремля

Он добавил, что на неформальном обеде у лидеров стран ЕАЭС была возможность "всем вместе очень хорошо поговорить".

"Достаточно плотное общение"

– Дмитрий Песков