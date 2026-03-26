Пашинян назвал срок принятия новой конституции Армении

Новая конституции Армении будет принята после переизбрания действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна по итогам текущих парламентских выборов, об этом заявил он сам в интервью телеканалу Armenia.

Премьер уточнил, что инициирует принятие нового высшего органа после получения абсолютного большинства в законодательном органе.

Также он отметил, что вопрос принятия новой конституции стоит на повестке еще с 2018 года.

"Мы ни с каким партнером не обсуждали вопрос конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повестка. И мы исходим из этой повестки"

— Никол Пашинян

Кроме того, он подчеркнул, что пункт о принятии новой конституции есть в предвыборной программе правящей партии "Гражданский договор".

Как пояснил Пашинян, ее принятие произойдет путем референдума.