Пашинян будет проводить референдумы до полного одобрения новой Конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решимости добиться одобрения народом новой Конституции – референдумы будут проводиться до тех пор, пока не дадут нужный главе правительства результат.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность, если понадобится, провести не один, а несколько референдумов по новой Конституции Армении, до тех пор, пока народ не одобрит свежую редакцию документа.

"Конституция, в которой не будет ссылки на Декларацию независимости, прежде всего необходима нам самим"

– Никол Пашинян

По словам армянского лидера, обновленная Конституция обеспечит Армении стабильность и устойчивость на долгосрочной основе.

Глава правительства Армении пояснил, что если первый референдум окончится провалом, то армянские власти будут развивать диалог с обществом, чтобы проводить разъяснительную работу по поводу изменений в текст Основного закона страны. Позже, отметил Пашинян, будет организовано новое голосование по документу.

