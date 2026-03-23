Пашинян будет проводить референдумы до полного одобрения новой Конституции

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность, если понадобится, провести не один, а несколько референдумов по новой Конституции Армении, до тех пор, пока народ не одобрит свежую редакцию документа.

"Конституция, в которой не будет ссылки на Декларацию независимости, прежде всего необходима нам самим"

– Никол Пашинян

По словам армянского лидера, обновленная Конституция обеспечит Армении стабильность и устойчивость на долгосрочной основе.

Глава правительства Армении пояснил, что если первый референдум окончится провалом, то армянские власти будут развивать диалог с обществом, чтобы проводить разъяснительную работу по поводу изменений в текст Основного закона страны. Позже, отметил Пашинян, будет организовано новое голосование по документу.