Пашинян будет проводить референдумы до полного одобрения новой Конституции

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность, если понадобится, провести не один, а несколько референдумов по новой Конституции Армении, до тех пор, пока народ не одобрит свежую редакцию документа.
"Конституция, в которой не будет ссылки на Декларацию независимости, прежде всего необходима нам самим"
– Никол Пашинян
По словам армянского лидера, обновленная Конституция обеспечит Армении стабильность и устойчивость на долгосрочной основе.
Глава правительства Армении пояснил, что если первый референдум окончится провалом, то армянские власти будут развивать диалог с обществом, чтобы проводить разъяснительную работу по поводу изменений в текст Основного закона страны. Позже, отметил Пашинян, будет организовано новое голосование по документу.