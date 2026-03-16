Новая Конституция Армении полностью готова с правовой точки зрения – глава Минюста

Србуи Галян заявила о готовности проекта новой Конституции с правовой точки зрения. Сейчас обсуждаются политические инициативы.

Глава Минюста Армении Србуи Галян заявила, что новая Конституция республики подготовлена в правовой плоскости. Работа ведется над политическими аспектами основного закона. 

По словам Галян, отдельные положения будут выноситься на общественное обсуждение. Инициативы также будут предметом консультаций с представителями Совета по конституционной реформе. 

"Поскольку процесс не статичен, он не будет выглядеть так: текст опубликован, и на этом все. Мы будем публиковать текст или положения, чтобы затрагивать чувства общественности и давать возможность для размышлений. Другими словами, мы будем собирать мнения, вносить изменения, и они также будут обсуждаться с Советом"

– Србуи Галян 

Галян также заявила, что премьер Армении Никол Пашинян озвучил свою политическую позицию, когда говорил о необходимости исключить ссылки на Декларацию о независимости из Конституции страны. По словам Галян, у участников реформы может быть своя позиция по этому вопросу. 

Ранее Галян заявил о готовности текста новой Конституции страны. Она также отметила, что референдум по новому основному закону не будет совмещен с выборами.

