Новая Конституция Армении полностью готова с правовой точки зрения – глава Минюста

Глава Минюста Армении Србуи Галян заявила, что новая Конституция республики подготовлена в правовой плоскости. Работа ведется над политическими аспектами основного закона.

По словам Галян, отдельные положения будут выноситься на общественное обсуждение. Инициативы также будут предметом консультаций с представителями Совета по конституционной реформе.

"Поскольку процесс не статичен, он не будет выглядеть так: текст опубликован, и на этом все. Мы будем публиковать текст или положения, чтобы затрагивать чувства общественности и давать возможность для размышлений. Другими словами, мы будем собирать мнения, вносить изменения, и они также будут обсуждаться с Советом"

– Србуи Галян

Галян также заявила, что премьер Армении Никол Пашинян озвучил свою политическую позицию, когда говорил о необходимости исключить ссылки на Декларацию о независимости из Конституции страны. По словам Галян, у участников реформы может быть своя позиция по этому вопросу.

Ранее Галян заявил о готовности текста новой Конституции страны. Она также отметила, что референдум по новому основному закону не будет совмещен с выборами.