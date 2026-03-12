Вестник Кавказа

Минюст Армении: проект новой Конституции готов

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Србуи Галян заявила о готовности текста новой Конституции Армении. По словам главы Минюста, текст основного закона обнародуют как можно раньше.

Глава Минюста Армении Србуи Галян сообщила о готовности текста новой Конституции Армении. По словам главы ведомства, референдум по новому основному закону не будет совмещен с выборами. 

"Мы опубликуем текст Конституции как можно раньше. Однозначно то, что референдум не может проводиться одновременно с выборами. То есть, у нас будет больший срок для коммуникации с обществом"

– Србуи Галян

По словам Галян, власти стремятся к максимальному распространению нового текста среди граждан страны. Это будет способствовать более активному обсуждению, которое может повлиять на пересмотр тех или иных инициатив ведомства. 

Текст также пройдет стадию обсуждений на уровне партии "Гражданский договор" и в парламенте, отметила Галян. 

Как ранее заявила Галян, текст новой Конституции планируется обнародовать в марте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.