Минюст Армении: проект новой Конституции готов

Глава Минюста Армении Србуи Галян сообщила о готовности текста новой Конституции Армении. По словам главы ведомства, референдум по новому основному закону не будет совмещен с выборами.

"Мы опубликуем текст Конституции как можно раньше. Однозначно то, что референдум не может проводиться одновременно с выборами. То есть, у нас будет больший срок для коммуникации с обществом"

– Србуи Галян

По словам Галян, власти стремятся к максимальному распространению нового текста среди граждан страны. Это будет способствовать более активному обсуждению, которое может повлиять на пересмотр тех или иных инициатив ведомства.

Текст также пройдет стадию обсуждений на уровне партии "Гражданский договор" и в парламенте, отметила Галян.

Как ранее заявила Галян, текст новой Конституции планируется обнародовать в марте.