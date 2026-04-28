Жилье для пострадавших от паводков почти достроили в Чечне

Дома для семей, потерявших жилье в результате недавних паводков и оползней, практически построены в Чечне – они уже даже обставлены мебелью.

Процесс строительства жилья для лишившихся его из-за паводков жителей Чечни почти окончен, рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, он совершил рабочую поездку в село Новый Беной Гудермесского района, где ознакомился с ходом строительства.

"Министр строительства, ЖКХ, топлива и энергетики ЧР Муслим Зайпуллаев, доложил, что готовность домов составляет почти 100%. Жилье полностью обставлено новой мебелью, подведены все необходимые коммуникации, выполнено благоустройство территории, включая укладку асфальта"

– Рамзан Кадыров

Глава региона обратил внимание на высокий уровень, на котором выполнены работы, отметив, что сам проверил их качество.

Кроме того, Рамзан Кадыров посетил место, где возводится новый мост в Аргуне. Там строители уже завершили установку свай.

Руководитель республики добавил, что восстановление активно ведется и на других отрезках дорог, которые получили повреждения в результате разгула стихии. Он выразил благодарность всем, кто устраняет последствия природного катаклизма.