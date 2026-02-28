Двух мужчин казнили за шпионаж в пользу Израиля в Иране

Иранские СМИ сообщают о казни двух мужчин. Ранее их обвинили в передаче секретной информации израильской разведке.

В Иране провели казнь двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад". Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства Tasnim, Якуб Каримпур передавал "Моссаду" секретную информацию о стране во время открытой фазы противостояния с Соединенными Штатами и Израилем. В свою очередь, Насер Бекрзаде занимался сбором информации о значимых для Исламской Республики местах, в том числе о Натанзе, а также о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях. Далее он эту информацию передавал разведке Израиля.

Напомним, в Натанзе располагается один из объектов иранской ядерной программы. Летом прошлого года по нему нанесли удар США.