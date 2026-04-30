В Турции резко вырос экспорт оборонной продукции

Власти Турции отметили в апреле значительный рост экспорта продукции оборонной и авиационной промышленности Турции – он вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 миллиардов 871 миллиона долларов.

В апреле текущего 2026 года власти Турции зафиксировали резкий рост экспорта продукции оборонной и авиационной промышленности страны, сообщил председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

"В апреле 2026 года экспорт составил $962 млн, в период с января по апрель этот показатель вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2 млрд 871 млн"

- Халук Гергюн

Такие результаты оборонпром страны показал, несмотря на растущую конкуренцию и неопределенность в глобальном масштабе: это яркий пример производственных возможностей страны, качества систем, доказавших свою эффективность на поле боя, и устойчивых экспортных стратегий, пояснил чиновник, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Оборонная и авиационная промышленность уверенно развивает свой технологически ориентированный рост – этому способствует расширение международного сотрудничества и увеличение производственных мощностей, и страна нацелена на дальнейшее повышение показателей экспорта, - подчеркнул Халук Гергюн.

