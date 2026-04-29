Кто готовится к войне? Военные расходы стран мира

Екатерина Винник
По состоянию на первый квартал 2026 года в мире 14 активных военных конфликтов и 16 зон потенциальной военной напряженности, а количество внутренне перемещенных лиц и беженцев исчисляется сотнями тысяч человек. На Ближнем Востоке, в Азии и Европе продолжаются вооруженные конфликты, а государства по всему миру всё больше тратят на вооружения.

Рост военных расходов по всему миру  

Расходы на вооружения растут не только в странах, которые непосредственно участвуют в конфликтах, но и в государствах, которые опасаются возможной военной агрессии. Согласно отчёту SIPRI, шведского аналитического центра, который занимается изучением конфликтов в мире, в 2025 году глобальные военные расходы выросли почти на 3% и составили  $2,9 трлн. Это примерно 2,5% от ВВП мира (около $ 100 трлн) и самая большая сумма, потраченная на вооружения с 2009 года. 

Военные расходы США, Китая, России, Германии и Индии

58% из суммы, потраченной всеми странами мира на вооружения, пришлось всего на пять стран: США, Китай, Россию, Германию и Индию.  

  • Больше всех на наступательные вооружения и оборонительные системы тратят США. В 2025 году Вашингтон военному ведомству выделил $ 954 млрд; 
  • Китай на втором месте по военным расходам с $ 336 млрд; 
  • Россия, по оценкам шведского аналитического центра, на вооружения в 2025 году потратила $ 190 млрд; 
  • Германия в прошлом году выделила на военное ведомство $ 114 млрд; 
  • Индия в 2025 году определила военный бюджет в размере $ 92 млрд.  

По уровню расходов по отношению к ВВП 4 страны расположились следующим образом: 

  • Россия - 7,1% (ВВП - $2,66 трлн)
  • США  - 2,98% (ВВП - $32,38 трлн)
  • Германия - 2,09% (ВВП - $5,45 трлн)
  • Индия - 2,21% (ВВП - $4,15 трлн)
  • Китай - 1,68% (ВВП $20,85 трлн). 

Военные расходы стран НАТО 

Больше всего военные расходы в 2025 году выросли у стран НАТО, показав самый быстрый рост с 1953 года: 

  • Бельгия увеличила расходы на вооружения на 59% до $14,5 млрд; 
  • Испания - на 50% до $40 млрд; 
  • Норвегия - на 49% до $17 млрд; 
  • Дания - на 46% до $15 млрд; 
  • Польша - на 23% до $46 млрд; 
  • Канада - на 23% до $37,7 млрд. 

Всего в 2025 году 29 государств-членов Североатлантического альянса потратили на вооружения, армию и оборону $559 млрд. 

Военные расходы на Ближнем Востоке 

Военные бюджеты ближневосточных стран в 2025 году тоже росли, но не такими быстрыми темпами, как в Европе. В среднем, рост трат на оборону и наступательные вооружения составил 1-5%. Больше всего в 2025 году в этом регионе выделили: 

  • Саудовская Аравия - $83 млрд, годовой рост - 3,4% 
  • Израиль - $48,3 млрд, годовой рост - 4,7%; 
  • Турция - $30 млрд, годовой рост - 16,5%. 
  • Военные расходы Ирана упали в годовом выражении на $600 млн до $7,4 млрд, что SIPRI связывает с инфляцией, превышающей 40%. 

Военные расходы на Южном Кавказе 

Три южнокавказских государства, Азербайджан, Армения и Грузия, в 2025 году потратили на вооружения и оборону $7,25 млрд. За год расходы стран Южного Кавказа выросли в среднем на 19%.  

  • самые большие расходы у Азербайджана - $4,9 млрд или 6,4% от ВВП. Годовой рост расходов составил 22%; 
  • на втором месте Армения с $1,7 млрд или 5,8% от ВВП. Годовой рост военных расходов составил 17,5%; 
  • Грузия на третьем месте по расходам с $657 млн, что составляет 1,7% от ВВП. Годовой рост военных расходов составил 18%. 

Военные расходы Центральной Азии 

Из пяти стран Центральной Азии, данные по военным расходам за 2025 год доступны только по Казахстану, Киргизии и Таджикистану. Эти три страны за прошлый год потратили на вооружения и оборону $ 2,1 млрд. 

  • Больше всех потратил Казахстан - 1,3 млрд. Рост расходов по сравнению с прошлым годом составил $141 млн; 
  • Кыргызстан расположился на втором месте с $601 млн, увеличив военные траты за год $ 90 млн; 
  • Расходы Таджикистана за 2025 год составили $246 млн, увеличившись на $62 млн.  
