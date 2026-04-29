Кто готовится к войне? Военные расходы стран мира

Рост военных расходов по всему миру
Расходы на вооружения растут не только в странах, которые непосредственно участвуют в конфликтах, но и в государствах, которые опасаются возможной военной агрессии. Согласно отчёту SIPRI, шведского аналитического центра, который занимается изучением конфликтов в мире, в 2025 году глобальные военные расходы выросли почти на 3% и составили $2,9 трлн. Это примерно 2,5% от ВВП мира (около $ 100 трлн) и самая большая сумма, потраченная на вооружения с 2009 года.
Военные расходы США, Китая, России, Германии и Индии
58% из суммы, потраченной всеми странами мира на вооружения, пришлось всего на пять стран: США, Китай, Россию, Германию и Индию.
- Больше всех на наступательные вооружения и оборонительные системы тратят США. В 2025 году Вашингтон военному ведомству выделил $ 954 млрд;
- Китай на втором месте по военным расходам с $ 336 млрд;
- Россия, по оценкам шведского аналитического центра, на вооружения в 2025 году потратила $ 190 млрд;
- Германия в прошлом году выделила на военное ведомство $ 114 млрд;
- Индия в 2025 году определила военный бюджет в размере $ 92 млрд.
По уровню расходов по отношению к ВВП 4 страны расположились следующим образом:
- Россия - 7,1% (ВВП - $2,66 трлн)
- США - 2,98% (ВВП - $32,38 трлн)
- Германия - 2,09% (ВВП - $5,45 трлн)
- Индия - 2,21% (ВВП - $4,15 трлн)
- Китай - 1,68% (ВВП $20,85 трлн).
Военные расходы стран НАТО
Больше всего военные расходы в 2025 году выросли у стран НАТО, показав самый быстрый рост с 1953 года:
- Бельгия увеличила расходы на вооружения на 59% до $14,5 млрд;
- Испания - на 50% до $40 млрд;
- Норвегия - на 49% до $17 млрд;
- Дания - на 46% до $15 млрд;
- Польша - на 23% до $46 млрд;
- Канада - на 23% до $37,7 млрд.
Всего в 2025 году 29 государств-членов Североатлантического альянса потратили на вооружения, армию и оборону $559 млрд.
Военные расходы на Ближнем Востоке
Военные бюджеты ближневосточных стран в 2025 году тоже росли, но не такими быстрыми темпами, как в Европе. В среднем, рост трат на оборону и наступательные вооружения составил 1-5%. Больше всего в 2025 году в этом регионе выделили:
- Саудовская Аравия - $83 млрд, годовой рост - 3,4%
- Израиль - $48,3 млрд, годовой рост - 4,7%;
- Турция - $30 млрд, годовой рост - 16,5%.
- Военные расходы Ирана упали в годовом выражении на $600 млн до $7,4 млрд, что SIPRI связывает с инфляцией, превышающей 40%.
Военные расходы на Южном Кавказе
Три южнокавказских государства, Азербайджан, Армения и Грузия, в 2025 году потратили на вооружения и оборону $7,25 млрд. За год расходы стран Южного Кавказа выросли в среднем на 19%.
- самые большие расходы у Азербайджана - $4,9 млрд или 6,4% от ВВП. Годовой рост расходов составил 22%;
- на втором месте Армения с $1,7 млрд или 5,8% от ВВП. Годовой рост военных расходов составил 17,5%;
- Грузия на третьем месте по расходам с $657 млн, что составляет 1,7% от ВВП. Годовой рост военных расходов составил 18%.
Военные расходы Центральной Азии
Из пяти стран Центральной Азии, данные по военным расходам за 2025 год доступны только по Казахстану, Киргизии и Таджикистану. Эти три страны за прошлый год потратили на вооружения и оборону $ 2,1 млрд.
- Больше всех потратил Казахстан - 1,3 млрд. Рост расходов по сравнению с прошлым годом составил $141 млн;
- Кыргызстан расположился на втором месте с $601 млн, увеличив военные траты за год $ 90 млн;
- Расходы Таджикистана за 2025 год составили $246 млн, увеличившись на $62 млн.