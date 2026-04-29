Кто готовится к войне? Военные расходы стран мира

По состоянию на первый квартал 2026 года в мире 14 активных военных конфликтов и 16 зон потенциальной военной напряженности, а количество внутренне перемещенных лиц и беженцев исчисляется сотнями тысяч человек. На Ближнем Востоке, в Азии и Европе продолжаются вооруженные конфликты, а государства по всему миру всё больше тратят на вооружения.

Рост военных расходов по всему миру

Расходы на вооружения растут не только в странах, которые непосредственно участвуют в конфликтах, но и в государствах, которые опасаются возможной военной агрессии. Согласно отчёту SIPRI, шведского аналитического центра, который занимается изучением конфликтов в мире, в 2025 году глобальные военные расходы выросли почти на 3% и составили $2,9 трлн. Это примерно 2,5% от ВВП мира (около $ 100 трлн) и самая большая сумма, потраченная на вооружения с 2009 года.

Военные расходы США, Китая, России, Германии и Индии

58% из суммы, потраченной всеми странами мира на вооружения, пришлось всего на пять стран: США, Китай, Россию, Германию и Индию.

Больше всех на наступательные вооружения и оборонительные системы тратят США. В 2025 году Вашингтон военному ведомству выделил $ 954 млрд;

Китай на втором месте по военным расходам с $ 336 млрд;

Россия, по оценкам шведского аналитического центра, на вооружения в 2025 году потратила $ 190 млрд;

Германия в прошлом году выделила на военное ведомство $ 114 млрд;

Индия в 2025 году определила военный бюджет в размере $ 92 млрд.

По уровню расходов по отношению к ВВП 4 страны расположились следующим образом:

Россия - 7,1% (ВВП - $2,66 трлн)

США - 2,98% (ВВП - $32,38 трлн)

Германия - 2,09% (ВВП - $5,45 трлн)

Индия - 2,21% (ВВП - $4,15 трлн)

Китай - 1,68% (ВВП $20,85 трлн).

Военные расходы стран НАТО

Больше всего военные расходы в 2025 году выросли у стран НАТО, показав самый быстрый рост с 1953 года:

Бельгия увеличила расходы на вооружения на 59% до $14,5 млрд;

Испания - на 50% до $40 млрд;

Норвегия - на 49% до $17 млрд;

Дания - на 46% до $15 млрд;

Польша - на 23% до $46 млрд;

Канада - на 23% до $37,7 млрд.

Всего в 2025 году 29 государств-членов Североатлантического альянса потратили на вооружения, армию и оборону $559 млрд.

Военные расходы на Ближнем Востоке

Военные бюджеты ближневосточных стран в 2025 году тоже росли, но не такими быстрыми темпами, как в Европе. В среднем, рост трат на оборону и наступательные вооружения составил 1-5%. Больше всего в 2025 году в этом регионе выделили:

Саудовская Аравия - $83 млрд, годовой рост - 3,4%

Израиль - $48,3 млрд, годовой рост - 4,7%;

Турция - $30 млрд, годовой рост - 16,5%.

Военные расходы Ирана упали в годовом выражении на $600 млн до $7,4 млрд, что SIPRI связывает с инфляцией, превышающей 40%.

Военные расходы на Южном Кавказе

Три южнокавказских государства, Азербайджан, Армения и Грузия, в 2025 году потратили на вооружения и оборону $7,25 млрд. За год расходы стран Южного Кавказа выросли в среднем на 19%.

самые большие расходы у Азербайджана - $4,9 млрд или 6,4% от ВВП. Годовой рост расходов составил 22%;

на втором месте Армения с $1,7 млрд или 5,8% от ВВП. Годовой рост военных расходов составил 17,5%;

Грузия на третьем месте по расходам с $657 млн, что составляет 1,7% от ВВП. Годовой рост военных расходов составил 18%.

Военные расходы Центральной Азии

Из пяти стран Центральной Азии, данные по военным расходам за 2025 год доступны только по Казахстану, Киргизии и Таджикистану. Эти три страны за прошлый год потратили на вооружения и оборону $ 2,1 млрд.