Нефть перешла к росту на фоне удара Ирана по кораблю ВМС США

Удар Ирана по ВМС США вызвал стремительное подорожание нефти марки Brent. Баррель "черного золота" прибавил более 3%.
По данным Investing, котировки за баррель Brent максимально поднимались выше $114. Сейчас стоимость барреля составляет $112. Рост составил свыше 3%.
По информации аналитиков рынка, нефть начала дорожать на фоне нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Анонсированный план лидера США Дональда Трампа о прорыве блокады Ормузского пролива с использованием армии, а также удар по кораблю ВМС США отбрасывают перспективы урегулирования конфликта и восстановления судоходство в Ормузе на неопределенный срок.