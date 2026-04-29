Саудовская Аравия нарастила доходы благодаря блокаде Ормузского пролива

Большая часть стран Персидского залива продолжает нести убытки от блокады Ормузского пролива. Нарастить свои нефтяные доходы в данной ситуации смогли лишь два региональных государства, одно из которых – Саудовская Аравия.

Блокада Ормузского пролива позволила увеличить свои нефтяные доходы двум странам Персидского залива – Саудовской Аравии и Оману. Что касается других экспортеров нефти в Персидском заливе, то их доходы после блокировки пролива уменьшились. В частности, от этого пострадали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs.

В материале сказано, что доходы ОАЭ сократились на 25%. Это произошло из-за того, что часть перенаправленных поставок не смогла компенсировать потери от ограничения прохода через пролив. При этом нефтяные доходы Омана выросли на 80%, поскольку его экспортные мощности находятся вне Ормузского пролива.

Больше всех от блокады Ормузского пролива пострадали Бахрейн, Ирак, Катар и Кувейт, так как у этих стран нет альтернативных маршрутов. Согласно предварительной оценке, суммарно они ежедневно теряют из-за закрытия пролива около 700 млн долларов. За две месяца потери могут составить $80 млрд.

Напомним, Ормузский пролив, через который проходит примерно 15-20% мировых поставок нефти и СПГ, был фактически заблокирован Ираном в первые дни войны с Соединенными Штатами и Израилем. Это привело к резкому росту цен на энергоносители и затормозило торговлю ими. В свою очередь, США объявили о блокаде иранских портов и судов, что привело к еще большему сокращению судоходства в данном районе.