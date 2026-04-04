Развитие Зангезурского коридора обсудили Азербайджан и ЕБРР

ЕБРР может принять участие в развитии Зангезурского коридора. Данный вопрос обсуждался на встрече главы Минтранса Азербайджана и исполнительного директора банка.

Глава Минтранса Азербайджана Рашад Набиев встретился с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Элизабеттой Фальчетти. Об этом азербайджанский министр сообщил на своих страницах в социальных сетях.

"Мы провели встречу с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития Элизабеттой Фальчетти"

– Рашад Набиев

Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы развития Среднего коридора. В частности, стороны поговорили о развитии Зангезурского коридора, в том числе транспортной инфраструктуры Нахчывана, а также о возможном участии ЕБРР в проектах, реализуемых в данном направлении.

Кроме того, Набиев и Фальчетти обменялись мнениями о перспективах взаимодействие в сферах городского транспорта, искусственного интеллекта, электронного правительства и кибербезопасности.