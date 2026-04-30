Почти 8 тыс га земель разминировали в Азербайджане в апреле

Общая площадь территорий, разминированных в Азербайджане в апреле, составила почти 8 тыс га. При этом были обезврежены почти 3,9 тыс опасных объектов.

За апрель в Азербайджане были разминированы территории общей площадью 7788,8 га, сообщило Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

На этих землях были найдены и обезврежены 116 противотанковых мин и 344 противопехотных, а также 3 410 неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по очищению земель от мин проводились сотрудниками ряда государственных ведомств, таких как ANAMA, Минобороны и МЧС, Госпогранслужба. Кроме того, в разминировании участвовали четыре частные компании.