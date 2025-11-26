Фонд Гейдара Алиева отреставрирует ряд объектов в Ватикане

Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали еще один договор о реставрационных работах в базилике Святого Павла.

Документ был подписан в Ватикане помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым и президентом губернаторства города-государства Ватикан монахиней Раффаэллой Петрини.

Проект предусматривает реставрацию статуй Святого Павла и Святого Петра, которые находятся внутри базилики Святого Павла, а также статуй Святого Павла и Святого Луки во дворе базилики.

В рамках визита состоятся осмотр комплекса в сопровождении главного священника базилики Святого Павла кардинала Джеймса Харви, была представлена подробная информация о работах, проведенных Фондом Гейдара Алиева, и запланированных работах.

Базилика Святого Павла – вторая по величине церковь Ватикана после собора Святого Петра, она входит в число четырех главных папских базилик Рима.

Реставрационные работы будут проводиться с применением современных технологий – лазер будет использоваться для очистки поверхностей, экологичные биологические средства будут задействованы в проведении консервационных работ.

В Ватикане состоялось ознакомление с предыдущими реставрационными и строительными работами, которые проводились при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Они были успешно проведены после заключения соответствующего договора в сентябре 2024 года.