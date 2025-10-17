Глава МИД Азербайджана встретился с Папой Римским

Министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Львом XIV.

Глава министерства иностранных дел Азербайджана в ходе своей поездки в Ватикан и встретился с Папой Римским, сообщается на официальной странице Джейхуна Байрамова.

Байрамов обсудил с Львом XIV отношения Баку и Святого Престола, которые, по словам главы внешнеполитического ведомства, имеют особое значение для межрелигиозного диалога и усиления мультикультурализма.

"Связи между двумя государствами служат образцом межрелигиозного диалога, который является одной из основ государственной политики Азербайджана"

–Джейхун Байрамов