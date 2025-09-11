Мехрибан Алиева: Как только одни наши проекты в Ватикане завершаются, мы приступаем к новым

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала с официальным визитом в Ватикане, где участвовала в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы и посмотрела, как реставрируется Базилика Святого Павла. Оба эти проекта реализует Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева.

Катакомбы Коммодиллы

Трехуровневые катакомбы, где находятся артефакты раннехристианского периода, были обнаружены в XVIII веке, а первые их исследования начались в 1900 году. Там можно увидеть целый лабиринт узких проходов и погребальные камеры, украшенные фресками и резьбой. Катакомбы стали местом упокоения десятков тысяч ранних христиан. В этих подземельях нашли свой последний приют христианские мученики Феликс и Адавкт, после чего туда потянулись паломники.

Итальянская газета il Messaggero в статье «Тайный Рим: фрески катакомб Коммода возрождаются благодаря благотворительной деятельности Азербайджана» рассказывает, что в храме Феликса и Адавкта есть надпись «Не произносить вслух тайных слов». То есть молитвы нужно произносить шепотом как священные слова, обращенные только к Богу, а не к людям.

В числе сохранившихся в катакомбах фресок есть та, где изображено вручение Иисусом апостолу Петру (первому папе римскому) Ключей от небесного царства, символизирующее право Петра открывать знания о том, как служители Бога могут попасть в рай. Эти скрещенные ключи изображены на гербах римских пап и самого государства Ватикан.

Катакомбы стали активно разрушаться после начала в 1950-х годах строительства на жилых зданий.

О реставрации катакомб Коммодиллы Папская комиссия по священной археологии договорилась с Фондом Гейдара Алиева весной 2021 года в ходе визита в Ватикан представителей фонда в сопровождении лидеров религиозных общин Азербайджана.

В процессе реставрации применялись современные методы и технологии, включая экологически чистые материалы, безопасные для здоровья рабочих. В укреплении изделий использовались нанотехнологии, а при обработке окрашенных поверхностей – лазерная технология. Все материалы подбирались с учетом их высокой совместимости с подземной средой. Таким образом поддержка Фонда Гейдара Алиева спасла часть катакомбы, имеющую большую археологическую ценность, от угрозы обрушения.

Базилика Святого Павла

Второй проект, который сейчас Фонд Гейдара Алиева реализует в Ватикане - реставрация Базилики Святого Павла. Базилика считается вторым по величине после Святого Петра собором Ватикана. В 1980 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот собор, построенный на месте захоронения святого апостола Павла, входит в число четырех главных папских базилик в Риме и считается одним из самых священных и исторических мест Римско-католической церкви. Во внутренней части базилики размещены мозаичные портреты всех понтификов. Расположенная поодаль от шумного Ватикана базилика отличается тихой и духовной атмосферой.

Год назад в рамках организуемого каждую четверть века «Юбилейного года», отмечаемого Святым престолом, между губернаторством Ватикана и Фондом Гейдара Алиева был подписан документ, предусматривающий обеспечение безопасности и ремонт мраморных покрытий и декоративных элементов Базилики Святого Павла.

Шестой визит в Ватикан

Для Мехрибан Алиевой это уже шестой визит в Ватикан за последние 14 лет. Она заявила, что Фонд Гейдара Алиева намерен продолжить сотрудничество со Святым престолом и оно станет постоянными. По словам Мехрибан Алиевой, в Азербайджане на протяжении веков представители различных религий и культур живут вместе в условиях мира, взаимного уважения, толерантности и гармонии:

Эти принципы стали как основой нашей государственной политики, так и нашим образом жизни. Уверена, что расширяющееся сотрудничество, дружеские отношения между нашими государствами являются примером в нынешнем сложном мире

Со своей стороны президент Папской комиссии по священной археологии монсеньор Паскуале Якобоне рассказал, что Мехрибан Алиева на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с возглавляемой им комиссией, заметив, что до катакомб Коммодиллы Азербайджан реализовал в Ватикане два других важных проекта, реставрировав катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро, а также Святого Себастьяна:

При поддержке Фонда Гейдара Алиева мы совместно реализовали реставрационные работы, которые, с одной стороны, сложны, но с другой – очень вдохновляют и заряжают энергией

Бывший президент Папской комиссии по священной археологии кардинал Джанфранко Равази сам трижды ездил в Азербайджан, где президент Ильхам Алиев вручил ему орден «Достлуг».

Во время визитов мы стали свидетелями особого интереса первого вице-президента к археологии. Она всегда лично посещает восстановленные места. Благодаря ее поддержке и помощи Фонда Гейдара Алиева мы на открытии катакомб пишем новую страницу нашего сотрудничества

- Джанфранко Равази

На встрече с архипресвитером Базилики Святого Павла, кардиналом Джеймсом Харви Мехрибан Алиева назвала Рим городом-музеем и под открытым небом, и под землей.

Наша деятельность построена таким образом, что как только одни проекты завершаются, мы приступаем к новым. Это очень продолжительное сотрудничество, и я это высоко ценю

- первый вице-президент Азербайджана

Проделанная при поддержке Азербайджана работа по обеспечению безопасности в этой базилике имеет исключительное значение, учитывая количество паломников, прибывающих в Рим

- Джеймс Харви

Финансируя масштабные реставрационные работы в Ватикане, Фонд Гейдара Алиева вносит вклад в сохранение мирового культурного наследия. Эти инициативы в Ватикане считают примером эффективного сотрудничества и укрепления межкультурных связей.

Сегодня Мехрибан Алиева встретилась с папой римским Львом XIV и пригласила его в Баку, где строится уже второй католический храм. Она заметила, что Фонд Гейдара Алиева проделал большую работу со Святым престолом в области реставрационных работ, научных исследований и культурных обменов, а связи между Ватиканом и Азербайджаном в последние годы развиваются все активнее. А Лев XIV выразил мнение, что отношения развиваются как раз благодаря инициативам Мехрибан Алиевой, которые придали импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.