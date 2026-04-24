Лавров высоко оценил значение российско-казахстанских отношений

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что отношения Москвы и Астаны способствуют стабильности в Евразии.

Партнерство России и Казахстана помогает поддерживать стабильность в евразийском регионе, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим казахским коллегой Ермеком Кошербаевым.

"Наши отношения отличаются высокой интенсивностью, носят многоплановый, всеобъемлющий характер. И самое главное - они способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространстве"

– Сергей Лавров

Он отметил, что отношения между двумя странами многогранны, в том числе интенсивно они развиваются на самом высшем уровне.

Лавров напомнил, что главы РФ и Казахстана – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев – поддерживают тесные контакты проводят регулярный обмен мнениями по важнейшим международным вопросам.

Также, по словам Лаврова, в контексте обостренной международной обстановки, которая "проще не становится" очень важно поддерживать плотное взаимодействие Москвы и Астаны.

"Мы настроены на продолжение конструктивного взаимодействия на международной арене, прежде всего в Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества"

– Сергей Лавров

Кроме, глава российского внешнеполитического ведомства выразил готовность "продолжить разговор по процессам, которые развиваются в контексте Евразии".