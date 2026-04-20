Сергей Лавров посетит Казахстан

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ Сергей Лавров будет находиться в Казахстане с 29 по 30 апреля. Глава дипведомства обсудит вопросы укрепления отношений с Токаевым и Кошербаевым.

Глава российский дипломатии Сергей Лавров отправится в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Также у Лаврова запланирована встреча с коллегой Ермеком Кошербаевым. Визит главы российского дипведомства запланирован на 29-30 апреля. 

"С 29 по 30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Астану. Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны"

 – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 

Сообщается, что стороны обсудят углубление контактов между странами. В фокусе внимания также будет предстоящая встреча лидеров двух стран.

