Сергей Лавров посетит Казахстан

Глава российский дипломатии Сергей Лавров отправится в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Также у Лаврова запланирована встреча с коллегой Ермеком Кошербаевым. Визит главы российского дипведомства запланирован на 29-30 апреля.

"С 29 по 30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Астану. Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны"

– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Сообщается, что стороны обсудят углубление контактов между странами. В фокусе внимания также будет предстоящая встреча лидеров двух стран.