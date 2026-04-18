Пропуск российский судов через Ормузский пролив обсудили Лавров и Аракчи

Глава российского внешнеполитического ведомства поговорил в понедельник по телефону с иранским коллегой. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация вокруг Ормузского пролива.

В понедельник, 20 апреля, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Об этом сказано в сообщении на сайте российского министерства.

Центральной темой беседы Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи стали последние события на Ближнем Востоке, в том числе ситуация вокруг Ормузского пролива.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства рассказал российскому коллеге о позиции Исламской Республики по действиям Соединенных Штатов в регионе, включая нарушения режима прекращения огня, незаконную морскую блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза.

"С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах. Отмечена важность продолжения дипломатических усилий, направленных на удержание ситуации от бесконтрольной эскалации и недопущения рецидива вооруженной конфронтации"

– МИД РФ

Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Тегераном и арабскими странами Персидского залива.

В свою очередь, Аракчи акцентировал внимание на том, что Иран готов делать все от него зависящее, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск российских судов и грузов через Ормузский пролив.