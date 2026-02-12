Тбилиси обвинил власти Евросоюза в попытке ради нового мирового порядка насаждать марионеточные правительства, в том числе в Грузии, назвав фарсом европейскую систему многопартийности и плюрализма.

Нынешняя позиция Брюсселя в отношении Грузии – не что иное, как фарс и повод для давления, что прекрасно показали прошедшие в Венгрии выборы, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Сам факт нарушения основанного на правилах международного порядка также показывает, что фарс, который они разыгрывают перед нами, будто их интересуют многопартийная система и плюрализм, – это всего лишь предлог, инструмент для оказания давления на ту или иную страну"

- Шалва Папуашвили

Сейчас особенно заметно: ради формирования нового глобального порядка эти силы готовы насаждать свои марионеточные правительства в разных странах. Именно такую задачу сейчас ставит перед собой европейская "партия глобальной войны", и она не ограничивается отдельными странами, – отметил Папуашвили, передает Sputnik Грузия.

Аналогичную позицию высказал в открытом письме грузинский философ Заза Шатиришвили, написавший: "после успешной спецоперации в Венгрии и смещения Орбана олигархические семьи продолжат свои атаки на Грузию с удвоенной энергией".

В 2024 году Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Для продолжения процесса интеграции Грузии поставили девять дополнительных условий, среди которых - преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие, которые, по сути, остановили евроинтеграцию страны.

Ранее мы писали: о том, что процесс евроинтеграции страны был приостановлен по воле Брюсселя, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Что касается "Грузинской мечты", то партия никогда не останавливала процесс евроинтеграции. А вот выполнять рекомендации Брюсселя в равной степени должны не только власти, но и грузинская оппозиция: это относится к электоральным процессам и работе в парламенте, подчеркнула глава дипведомства.