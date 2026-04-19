Вагоны с дизельным топливом отправятся сегодня в Армению из Азербайджана

Во вторник в рамках поставок топлива из Азербайджана в Армению направят новую партию дизельного топлива. Она поступит в Армению по железной дороге.

Сегодня состоится поставка очередной партии топливных продуктов из Азербайджана в Армению, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что в общей сложности сегодня в Армению из Азербайджана по железной дороге отправятся 16 вагонов дизельного топлива.

Напомним, что об отмене Азербайджаном всех действовавших ранее, с момента оккупации, ограничений на транзит грузов через Азербайджан в Армению стало известно 21 октября прошлого года: об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В качестве первого транзитного груза в Армению через Азербайджан было поставлено казахстанское зерно. Далее, 18 декабря, впервые Армения получила топливо из Азербайджана: Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 1 220 т бензина АИ-95. Далее поставки топлива и зерна из Азербайджана в Армению осуществлялись систематически. С 5 марта к списку грузов прибавились удобрения: в этот день Армения получила два вагона с 135 т российских удобрений.