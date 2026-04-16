Экспорт российской пшеницы в Грузию вырос в три раза

Россия по итогам первого месяца весны в три раза нарастила экспорт пшеницы на грузинский рынок, увеличив сумму контрактов почти до $8 млн. Соответствующие подсчеты предоставило агентство РИА Новости на основе данных грузинской статистической службы.

Российские поставщики отгрузили зерна на $8,1 млн, тогда как в марте 2025 года этот показатель составлял $2,5 млн. В результате объем продаж по данному направлению подскочил в 3,2 раза.

За первый месяц весны Грузия импортировала пшеницу из трех государств, которыми стали Россия, ОАЭ и Казахстан. Главным альтернативным продавцом выступили Эмираты, которые поставили товар на $748,9 тыс. Третьим участником рынка стал Казахстан с суммой контрактов на $289,8 тыс.