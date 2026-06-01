Вестник Кавказа

Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Душанбе

Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Душанбе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Регулярное авиасообщение Red Wings между столицами Дагестана и Таджикистана открывается 6 июня. Прямые перелеты в Душанбе будут выполняться еженедельно по субботам.

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Махачкалы в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый вылет по новому маршруту запланирован на 6 июня. В дальнейшем рейсы станут регулярными. Отправления самолетов будут осуществляться один раз в неделю по субботам.

Отметим, аэропорт Махачкалы, в котором базируются Red Wings и Nordwind, по итогам 2025 года зафиксировал снижение пассажиропотока. Относительно показателей предыдущего года общий трафик сократился на 3% и составил 2,8 млн человек.

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