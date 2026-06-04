Аракчи чуть не стал жертвой авиаударов США и Израиля

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства едва не погиб в результате американо-израильской атаки. По его словам, он находился в здании, по которому был нанесен удар.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что несколько месяцев назад попал под авиаудары Соединенных Штатов и Израиля.

Он подчеркнул, что это произошло в начале вооруженного конфликта с этими странами, передает телеканал Al-Mayadeen.

"По зданию, где мы находились, нанесли удар, но та часть, где были мы, осталась нетронутой, а другая часть была разрушена. Я был там в момент взрыва"

– Аббас Аракчи

Руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики добавил, что находился в администрации погибшего верховного лидера Али Хаменеи, чтобы доложить о результатах переговоров с американской делегацией в Женеве по ядерной программе.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, атакуя объекты в его самых крупных городах. В результате этих ударов погиб ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по территории еврейского государства и объектам США в странах Ближнего Востока.