Глава МИД Ирана обратился к странам Ближнего Востока

В Тегеране объявили, что военные базы США в регионе могут стать законными целями, если будут использоваться для проведения атак на Иран.

Американские базы на Ближнем Востоке попадут под иранские удары в случае их использования для атак против Ирана, об этом предупреждении напомнил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, передает агентство Tasnim.

"Мы предупреждали страны региона, что если базы США будут задействованы в агрессии против Ирана, они станут нашей законной целью"

– Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана подчеркнул, что целями становятся именно американские базы, а не территория ближневосточных стран.

"В этом контексте у нас были постоянные контакты с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Многие страны региона были против использования их воздушного пространства и территорий против Ирана, однако, к сожалению, США использовали эти возможности против нас"

– Аббас Аракчи

Напомним, в среду атака иранскими беспилотниками была зафиксирована в Кувейте. В результате был поврежден аэропорт. В КСИР отметили, что гражданская инфраструктура не была целью, а повреждение терминала аэропорта было вызвано падением ракеты американского зенитного ракетного комплекса Patriot после неудачной попытки перехвата иранских беспилотников.