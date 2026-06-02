Захарова прокомментировала обмен ударами между Ираном и США

Россия, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, глубоко обеспокоена недавним обменом ударами между Ираном и США.

Москву тревожат совершенные в последние дни взаимные удары США и Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Весьма обеспокоены подобным развитием событий, которое может привести к возобновлению масштабного военно-политического конфликта в зоне Персидского залива, спровоцированного военной агрессией США и Израиля против Ирана"

– Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что российская сторона призывает всех, кто так или иначе задействован в конфликте, отказаться от шагов, которые грозят эскалацией напряженности и срывом дипломатических усилий.

"Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну"

– Мария Захарова

Дипломат напомнила о категорической неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру, а также указала на полную поддержку со стороны России арабских стран Персидского залива в защите суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем, что ведущиеся сейчас переговоры между США и Ираном приведут к устойчивой и долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке"

– Мария Захарова

Она подчеркнула, что Москва готова и далее содействовать урегулированию конфликта дипломатическим путем.