Захарова прокомментировала обмен ударами между Ираном и США

Москву тревожат совершенные в последние дни взаимные удары США и Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Весьма обеспокоены подобным развитием событий, которое может привести к возобновлению масштабного военно-политического конфликта в зоне Персидского залива, спровоцированного военной агрессией США и Израиля против Ирана"
– Мария Захарова
Дипломат подчеркнула, что российская сторона призывает всех, кто так или иначе задействован в конфликте, отказаться от шагов, которые грозят эскалацией напряженности и срывом дипломатических усилий.
"Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну"
– Мария Захарова
Дипломат напомнила о категорической неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру, а также указала на полную поддержку со стороны России арабских стран Персидского залива в защите суверенитета и территориальной целостности.
"Рассчитываем, что ведущиеся сейчас переговоры между США и Ираном приведут к устойчивой и долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке"
– Мария Захарова
Она подчеркнула, что Москва готова и далее содействовать урегулированию конфликта дипломатическим путем.