Вестник Кавказа

День тишины перед парламентскими выборами наступил в Армении

День тишины перед парламентскими выборами наступил в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В субботу в Армении проходит день тишины перед выборами в парламент, которые состоятся в воскресенье 7 июня.

В Армении сегодня, накануне выборов в Национальное собрание (парламент), проходит день тишины.

С полуночи по местному времени (23.00 мск 5 июня) партии и блоки, участвующие в выборах, больше не могут проводить агитацию.

В частности, им запрещено устраивать встречи со своими сторонниками, размещать в целях агитации материалы в СМИ и соцсетях, выступать в телеэфире и на радио.

При этом баннеры и плакаты, в ходе предвыборной кампании размещенные на улицах, в день тишины разрешены, так что демонтировать их не нужно.

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