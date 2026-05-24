Почему армяне выбирают Пашиняна?

В это воскресенье, 7 июня, в Армении пройдут парламентские выборы, которые определят геополитический вектор страны, характер отношений с соседями и Россией. Расскажем, почему армянский избиратель склонен голосовать за нынешнюю власть, и почему политика премьера Пашиняна востребована в нынешних политических реалиях.

Кто голосует за Пашиняна?

Электоральная база Никола Пашиняна:

Его партия «Гражданский договор», силовой блок (военные, полиция).

Граждане республики, родившиеся в стране, не имеющие бизнеса или родственников за пределами Армении.

Студенчество, которое на протяжении последних 5-7 лет ориентируется на зарубежные европейские программы в сфере образования и обучения. Оно всецело поддерживает текущие интеграционные процессы Армении, а потому одобряет западный вектор политики премьера.

Мелкие и средние предприниматели, фермеры, заинтересованные в диверсификации экспортных направлений.

Избиратели, которые видят будущее Армении в тесном сотрудничестве с ЕС.

Профессионалы IT-сферы, заинтересованные в развитии высокотехнологичных отраслей.

Граждане, отмечающие успехи во внешней политике (переговоры с Азербайджаном и Турцией).

Противники «старой элиты».

Почему армяне не голосуют за оппонентов Пашиняна?

В армянской политике нет новых лиц. Противники премьера не предлагают четкой и понятной стратегии многовекторного развития Армении. Имена многих из них хорошо известны – именно в результате их недальновидной политики страна оказалась в экономической блокаде, а потому сейчас вынуждена экстренно наверстывать упущенные возможности. Все эти люди прежде всего бизнесмены, которые заинтересованы в сохранении собственных капиталов. Поэтому армянские избиратели не связывают перспективы развития страны с курсом собирательной армянской оппозиции.

Почему голоса за Пашиняна это голоса за будущее?

Пашинян и как политик, и как личность не вызывает у большинства армян искренней любви или восхищения. Его эмоциональность, амплуа «человека из народа» не слишком импонируют консервативным армянам, предпочитающим строгие формы поведения в обществе. Однако политика Пашиняна на сближение с Азербайджаном, Турцией и Европой дает надежду на развитие страны. Новые инфраструктурные проекты, инвестиции, перезагрузка и переосмысление пространства Южного Кавказа, в частности армяно-азербайджанского приграничья, окажутся не реализуемыми в случае сохранения напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном, а бесконечная гонка вооружений и милитаризация общества поставит крест на международных проектах.

Почему у Пашиняна больше шансов на победу?

Усилиями Пашиняна Армения впервые за десятилетия оказалась вовлеченной в масштабные стратегические и геополитические проекты, позволяющие переосмыслить транзитный потенциал республики. Образ «человека из народа», не связанный с прежними политическими элитами, позволил Пашиняну начать более агрессивную политику против некоторых олигархов, что было воспринято армянами как справедливое перераспределение собственности. Пашиняна поддерживает Запад, ему открыто симпатизируют ключевые еврейские политики, в то время как в поддержку его оппонентов не выступил ни один и лидеров зарубежных государств. Несмотря на сложности, экономика Армении показывает рост, что также работает на имидж действующей власти. Оппозиция не может доказать, что ее курс даст лучшие результаты.

По данным социологических опросов, партия премьера остается одной из самых популярных политических сил в стране. Хотя оценки поддержки разнятся (от 17,8% до 36% в разных исследованиях), партия сохраняет значительную базу избирателей, особенно в Ереване, а победив в столице, Пашинян гарантированно сохранит кресло премьера.