Выборы в Армении: чего хотят ЕС, Россия, Турция и Азербайджан, сценарии исхода голосования

Избирательная кампания в Армения вышла на финишную прямую. Пребывавшая до недавнего времени в апатичном состоянии армянская общественность демонстрирует небывалый уровень активности. Почему грядущие выборы считают судьбоносными не только для Армении, но и для всего региона? Каковы два наиболее реалистичных сценария исхода голосования?

Граждане Армении разделились на два лагеря – сторонники и противники действующей власти. Люди спорят буквально повсюду: на улицах, в кафе, в транспорте. Главный вопрос предстоящего голосования: сумеет ли Никол Пашинян сохранить власть?

Когда в Армении пройдут выборы?

7 июня армянским избирателям предстоит определить новый состав Национального собрания. Парламент в республике однопалатный, и выборы определят не только судьбу законодательной власти, но и исполнительной, и судебной. Победившая партия получит возможность сформировать правительство и назначить премьер-министра.

Почему выборы называют судьбоносными?

От результатов голосования зависит многое:

На долгое время будет определен внешнеполитический курс Армении. Сторонники премьера выступают за острожную и постепенную евроинтеграцию и сохранение тесных экономических связей с Россией. Так как это соответствует национальным интересам Еревана и Москвы, разблокирование и восстановление транспортных коридоров, связывающих Армению и Россию через Азербайджан, будет набирать обороты.

Азербайджан и Турция стремятся закрепить дипломатические успехи именно с Николом Пашиняном – подписать мир и восстановить отношения на взаимовыгодных условиях. Дело в том, что оппоненты армянского премьера грозятся пересмотреть нынешний миротворческий процесс и готовятся к войне, что не соответствует интересам ни одной страны региона, который и без того находится в напряжении в связи с противостоянием Ирана с США и Израилем. Естественно, Тегеран также не заинтересован в возобновлении конфликта на своих северных рубежах, а потому выступает за мир между Азербайджаном и Арменией, экономические связи которой в случае реализации мирного сценария будут развиваться, и страна окончательно выйдет с экономического кризиса.

Исход голосования определит будущее самой Армении - между процветанием и очередной гонкой вооружений в духе реваншистских настроений.

Часть избирателей считает, что победа Пашиняна ознаменует также победу идеи евроинтеграции Южного Кавказа. Правда, история с Грузией и другими постсоветскими республиками свидетельствует, что Евросоюз иной раз выдвигает неприемлемые условия для принятия новых членов.

Что будет, если Пашинян победит на выборах?

Будет подписан мир с Азербайджаном, границы между странами будут окончательно демаркированы. Армения и Азербайджан будут связаны транзитными проектами, начнется процесс возрождения приграничных регионов. Армения станет опорой евроинтеграции в рамках программы «Восточное партнерство», создав с Грузией региональный логистический и энергетический модуль. Через Армению будет проложено несколько маршрутов, одним из которых станет Зангезурский коридор, который планируется интегрировать в Средний коридор, связывающий Китай и Центральную Азию с Европой. Армения свяжет Казахстан и Турцию в обход Ирана, но при этом строится и вторая дорога через территорию Ирана. Таким образом могут соединиться транспортные узлы РФ и Азербайджана через Иран с Турцией. Цель - создать путь, который будет связывать Европу и Азию через Южный Кавказ. Это принесет мир, стабильность и процветание региону, откроются новые рабочие места, люди не станут уезжать в поисках работы далеко за пределы региона.

Что будет, если Пашинян проиграет?