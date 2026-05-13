При помощи каких стран Армения сближается с Евросоюзом?

Наиболее тесные отношения у постсоветской Армении были с Россией - сказывались общая многовековая история, вера, стратегический характер отношений. Сейчас Ереван избрал западный вектор внешней политики с прицелом на евроинтеграцию. Расскажем, с какими странами ЕС Армения сблизилась и почему.

Франция

Локомотивом сближения ЕС и Армении остается Франция. Армянская диаспора во Франции (по разным оценкам, 250-750 тыс. человек) активно участвует в политической жизни, влияет на формирование внешнеполитических решений и продвигает интересы Армении.

Франция стремится расширить свое влияние на Южном Кавказе с помощью реализации собственных региональных проектов, в частности, в нефтегазовой отрасли, тем самым создавая конкуренцию США и Великобритании.

В мае 2026 года Армения и Франция подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая включает сотрудничество в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников и военных технологий.

Греция

Греко-армянские отношения насчитывают много веков. В двух империях - Византийской и Османской - греки и армяне жили бок о бок. Сегодня Греция выступает за усиление позиций Армении, мотивируя свою поддержку культурной близостью двух народов.

Греция – один из ключевых военных партнеров Армении. Армянские офицеры проходят обучение в греческих военных академиях.

С 2003 года армянский миротворческий контингент дислоцируется в Косово в составе греческого батальона СДК.

Армянская община Греции составляет порядка 50 тыс. человек, оставаясь единственным этническим меньшинством страны, имеющим официальный статус.

Афины поддерживают создание в Армении транспортного хаба с возможностью реализовывать транзитный потенциал республики.

Кипр

Кипр и Армению связывают деловые контакты. Страны рассматривают друг друга как окно возможностей для освоения новых экономических зон (Армения-ЕС, Кипр-Южный Кавказ).

Кипр поддерживает углубление связей Армении с ЕС и выступает за расширение сотрудничества в рамках совместных программ.

Кипр и Армения регулярно проводят совместные бизнес-форумы для стимулирования торговли и инвестиций.

Армянская диаспора Кипра ведет ежедневную радиопрограмму на армянском языке, а на самом острове издаются армянские газеты («Арцанканк», «Азад Цайн»).

Польша

Польша расширяет сотрудничество с Арменией в сферах экономики, безопасности, образования, науки, реализации инфраструктурных проектов. Традиционно восточноевропейские члены ЕС активнее других участвуют в программе «Восточное партнерство» ЕС.

Между Арменией и Польшей утверждена дорожная карта сотрудничества на 2025–2027 годы, охватывающая торговлю, промышленность, транспорт, IТ, сельское хозяйство.

Польша помогает Армении развивать потенциал в сферах IТ, зеленой энергетики, защиты климата, туризма и сельского хозяйства.

Хотя экономические контакты между Польшей и Арменией сложно назвать тесными, страны видят потенциал для развития сотрудничества и внешнеторгового оборота.

Италия

Специфика отношений Италии и Армении заключается в создании совместных брендов. Один из проектов, направленных на развитие сотрудничества - Made with Italy - предполагает, что итальянские компании будут делиться технологиями с армянскими предпринимателями, что позволит производить в Армении товары высокого качества с применением итальянских стандартов.

Италия входит в число ведущих стран по количеству арменоведческих центров.

Италия - лидер по количеству совместных проектов по сохранению культурного наследия. В армянских вузах готовят специалистов в области сохранения культурного наследия на основе итальянского опыта.

Бельгия

Бельгия оказывает Армении поддержку, способную составить конкуренцию Парижу на дипломатическом уровне. Брюссель участвует в преобразовании институциональной базы Армении и демократизации общества.

Бельгия способствует демократическим преобразованиям в Армении в рамках партнерства Армения–ЕС.

Между странами установлен академический обмен, реализуются и совместные образовательные инициативы, особенно в сфере IТ и инженерии.

Бельгия взаимодействуют с Арменией в рамках гражданских и военных миссий ЕС, включая миссию наблюдателей ЕС.

Литва

Участница программы «Восточное партнерство» сосредоточена на гуманитарном сотрудничестве. Также Литва оказывала финансовую помощь Армении в ликвидации последствий наводнения на севере страны в 2024 году и по другим направлениям.

Литва содействует Армении в процессе делимитации и демаркации границ, так как сама прошла сложный переговорный процесс после распада СССР.

Литва внесла ощутимый вклад в развертывание гражданской мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Общих факторов сближения Армении с этими странами три: