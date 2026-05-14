Несколько районов Чечни и Грозный остались без света из-за ливней

Сильные осадки привели к отключениям света в ряде районах Чечни и в Грозном, специалисты восстанавливают подачу энергии.
Восстановительные работы ведут сотрудники компании "Чеченэнерго" (управляется компанией "Россети Северный Кавказ") после разрушительных ливней, лишивших света несколько районов Чечни и город Грозный, такое сообщение распространила ее пресс-служба.
"Благодаря оперативным действиям специалистов удалось вернуть энергоснабжение в дома потребителей Шалинского, Гудермесского и Наурского районов"
– Чеченэнерго
В компании уточнили, что в данный момент специалисты, используя спецтехнику, делают все возможное, чтобы запитать отключенных жителей Надтеречного, Урус-Мартановского районов, Аргунского округа, а также Грозного.
Напомним, что из-за ливней энергетики Чечни работают в режиме повышенной готовности.