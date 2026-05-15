Ереван не собирается создавать напряженность в отношениях с Москвой – МИД Армении

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика не собирается создавать напряженность в отношениях с Москвой. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Мы также не собираемся конфликтовать или, правильнее сказать, создавать напряженность в отношениях Армения - Россия. Мы партнеры, связанные множеством контактов"

- Арарат Мирзоян

Он добавил, что страны связаны множеством контактов, и Ереван выступает за развитие взаимовыгодных отношений с РФ в здоровой атмосфере.

Отметим, что заявление прозвучало в Ереване на фоне встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.