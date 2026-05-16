Иран предостерег США от новых стратегических ошибок

В Иране заявили о готовности ответить на любую агрессию США и заставить Вашингтон капитулировать в случае военного удара.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что в случае американского удара Тегеран заставит Вашингтон отступить. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Он устанавливает крайний срок для военного удара, а затем сам отменяет его. Железный кулак мощных вооруженных сил и великой иранской нации заставит их отступить и сдаться"

- Мохсен Резаи

Иранское информационное агентство "Tasnim" сообщает, что командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи предостерег США и их союзников от совершения очередной стратегической ошибки.

Али Абдоллахи уточнил, что иранские вооруженные силы стали более подготовленными и теперь готовы ответить на любую агрессию. Он предупредил, что дальнейшие просчеты повлекут за собой гораздо более мощный ответ, чем раньше.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военные удары по Ирану отложены на два-три дня. Отложить атаку попросили несколько стран ради поиска дипломатического решения. При этом американский лидер приказал войскам готовиться к нападению, которое начнется, если сторонам не удастся прийти к компромиссу.