Грузия объявила о перезапуске поезда Тбилиси-Баку

С 26 мая будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между столицами Азербайджана и Грузии после шестилетнего перерыва, о чем сообщили в грузинском правительстве.

Как пояснили в администрации, об этом было объявлено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В рамках переговоров стороны обсудили стратегическое партнерство и возможности его развития и расширения.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подписали протокол Совета двусторонней координации.

Согласно нему, новый участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет полностью введен в эксплуатацию.