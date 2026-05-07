Грузия объявила о перезапуске поезда Тбилиси-Баку

Спустя шесть лет будет снова осуществляться ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси, проинформировала пресс-служба администрации правительства Грузии.
Сообщается, что поезда между столицами начнут ходить с 26 мая.
Как пояснили в администрации, об этом было объявлено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В рамках переговоров стороны обсудили стратегическое партнерство и возможности его развития и расширения.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев подписали протокол Совета двусторонней координации.
Согласно нему, новый участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет полностью введен в эксплуатацию.