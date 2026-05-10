В Сочи ко Дню города и открытию летнего сезона пройдёт более 100 мероприятий

Более 100 праздничных мероприятий пройдет в Сочи к Дню города и открытию летнего сезона 30 мая.

В Сочи в последнюю субботу мая отметят День города и открытие летнего курортного сезона. Всего в праздничную программу вошли более 100 мероприятий, сообщил мэр Андрей Прошунин.

"В последнюю субботу мая Сочи отметит День города и открытие летнего курортного сезона. Провел заседание организационного комитета, на котором подробно обсудили подготовку праздничных мероприятий, вопросы безопасности и организацию работы городских площадок"

- Андрей Прошунин

Празднование продлится три дня и охватит все районы курорта. В городе пройдут концерты, экскурсии, спортивные и культурные события. При этом официальное открытие летнего сезона состоится 30 мая.

Концепцию оформления Сочи в этом году посвятили "Году единства народов России". Тематические декорации и праздничные флаги украсят улицы, общественные пространства, магазины и санатории.

Особое внимание власти города уделили вопросам безопасности. Мэр отметил, что во время праздничных мероприятий все городские службы будут работать в усиленном режиме для обеспечения общественного порядка.