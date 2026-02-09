Решетников: рост безработицы поможет структурной перестройке экономики РФ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что небольшой рост безработицы поможет перестройке экономики и перетоку кадров на производительные места.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что некоторый рост безработицы может помочь структурной перестройке экономики. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК.

"В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места"

- Максим Решетников

Глава ведомства напомнил, что, несмотря на замедление экономического роста, в России сохраняется очень низкий уровень безработицы. По его словам, это стало результатом появления новых форм занятости, включая самозанятость и платформенную работу.

По мнению Решетникова, в текущих условиях некоторое увеличение числа безработных может оказаться полезным для структурной перестройки экономики. Как пояснил министр, высвобождение кадров обеспечит переток рабочей силы на более производительные рабочие места.

Отметим, по данным Росстата, в марте 2026 года уровень безработицы в России составил 2,2%. При этом в первом квартале текущего года экономический рост существенно замедлился и составил всего 0,2% в годовом выражении. Тем не менее, на рынке труда по-прежнему фиксируют заметный дефицит кадров.