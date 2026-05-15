КСИР угрожает вывести из строя все базы США в южной части Персидского залива

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявляет о готовности вывести из строя все американские базы в южной части Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива. Об этом сообщают иранские СМИ.

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы"

– Ибрагим Зольфагари

Угрозы прозвучали после атаки беспилотников на ОАЭ. Один из дронов попал в электрогенератор около атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра и вызвал пожар.

Отметим, утечки радиоактивных веществ на атомной электростанции не произошло.

Позднее МИД ОАЭ назвал атаку международным террористическим актом. Глава МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян осудил удар и подчеркнул, что ОАЭ имеет полное право ответить на это нарушение международного права.

